شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية لأعضاء لجنة الشئون السياسية الاستشارية والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.



وتضم لجنة، الشئون السياسية كلا من:

الأستاذ الدكتور علي الدين هلال

* عضو المجلس الاعلي للثقافة، ولجنة المعادلات الاكاديمية بالمجلس الاعلى للجامعات و رئيس تحرير مجلة "شؤون عربية معاصرة" التى تصدر باللغة الانجليزية.

* شغل من قبل مناصب: وزير الشباب ،وعضو مجلس الشورى، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية بها .

الخبرات المهنية:

* عمل عضوا بمجلس خبراء مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بالاهرام ومجلس ادارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية و مجلس ادارة المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بلندن.

* شارك فى عدد من الوفود الرسمية المصرية كان منها مؤتمر مدريد للسلام و مؤتمر موسكو بشأن المفاوضات المتعددة الاطراف للسلام فى الشرق الاوسط.

* عضو مؤسس و اول نائب رئيس للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية ورئيس جمعية الصداقة الهندية المصرية

* عمل أستاذا زائرا فى عدد من الجامعات الامريكية والكندية وله عشرات المؤلفات والابحاث باللغتين العربية و الانجليزية.

* حصل على جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية عام 2023.

الدكتور عبد المنعم سعيد على

* عضو مجلس الشيوخ المصري 2020.

* رئيس المجلس الاستشاري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية منذ يناير 2018.

* الرئيس السابق لمجلس إدارة دار المصري اليوم للنشر بالقاهرة منذ فبراير 2013 إلى نوفمبر 2023.

* الرئيس السابق لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة منذ يناير 2012 إلى 2016.

* كان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة منذ 2009 إلى 2012 ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجريدة الأهرام ودار النشر من 2009 إلى 2011.

الخبرات المهنية:

* حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة (1970) والماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة شمال إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية (1979 و1982).

* كان زميلًا باحثًا في معهد بروكينغز بواشنطن العاصمة في 1987 وصيف 2004 وزميلًا باحثًا في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية - جامعة هارفارد في 2003.

* هو زميل أول في مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2005، ومحاضرا فيها.

* عمل مستشارًا سياسيًا في الديوان الأميري لدولة قطر بين أغسطس 1990 ويونيو 1993.

* أسس في عام 2014 معهد دول الخليج العربية في واشنطن ورئيسه الشرفي.

* شغل منصب عضو مجلس الشورى بمجلس الشورى المصري اعتبارًا من يونيو 2007 حتى 2011. ورئيس مجلس إدارة معهد الحوار الدنماركي المصري، القاهرة – مصر (2007-2009).

الأستاذ الدكتور محمد كمال

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

* ⁠نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية.

* ⁠عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية و رئيس تحرير المجلة المصرية للدراسات الاستراتيجية.

* عمل استاذاً زائرًا بجامعة كاليفورنيا/ بيركلي، وبجامعة شيكاغو الأمريكية.

* وكان زميلاً للجمعية الامريكية للعلوم السياسية بالكونجرس، وباحثاً بمعهد الشرق الاوسط بواشنطن.

* حصل على درجة الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، والماجستير من جامعه كارلتون بكندا والبكالوريوس من جامعه القاهرة.

الخبرات المهنية:

* مدير معهد البحوث والدراسات العربية

* المدير السابق لعدد من المراكز البحثية بجامعة القاهرة، منها مركز دراسات الدول النامية، ومركز دراسات المناطق الدولية، ومركز الدراسات الأمريكية.

* عضو لجنة القطاع ولجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات

* عضو لجان متخصصة بالمجلس الاعلى للثقافة، وأكاديمية البحث العلمي.

* شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، وله العديد من المؤلفات الأكاديمية باللغتين العربية والإنجليزية.

الدكتور/ جمال عبد الجواد

* دكتوراة العلوم السياسية، جامعة شمال إلينوي، الولايات المتحدة، 1995.

* ماجستير العلوم السياسية، جامعة القاهرة. 1990.

* بكالوريوس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1981.

الخبرات العملية:

* رئيس برنامج بحوث السياسات العامة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعضو الهيئة الاستشارية للمركز، منذ عام 2018، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ 2016.

* أستاذ مشارك العلوم السياسية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 2011 – 2018.

* مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2009 – 2011.

* أستاذ مساعد العلوم السياسية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2005 – 2009.

* خبير مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية 1995 – 2005.

* باحث مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 1982 – 1990.