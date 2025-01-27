شكرا لقرائتكم خبر عن نائب شمال سيناء: لسنا أرض بديلة.. ونفوض الرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه لحماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

"سيناء ليس أرض بديلة"، هكذا قال النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، مؤكدا رفضه لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين إلي أرض سيناء، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه لحماية الأمن القومي المصري.

وقال "بكير" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن أهالي شمال سيناء تقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، جنبا إلي جنب ضد المُخططات التي تحيكها بعض الدول ضد الشعب المصري، مضيفا : "لا للتهجير القسري للفلسطينيين".

كما أكدت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يراه من أجل حماية الأمن القومي المصري.

وقالت البرلمانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل روحه على كفه من أجل مصلحة الوطن، ونفوضه في كل ما يفعل".

جدير بالذكر أن مجلس النواب أكد رفضه بشكل قاطع، أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.

وشدد المستشار حنفي جبالى فى كلمة له أمام الجلسة العامة اليوم للمجلس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن في قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى في مسار تحقيق السلام.