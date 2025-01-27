شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "برلمانية المؤتمر": ندعم موقف مصر الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: "أؤكد من تحت قبة البرلمان المصري على كل الدعم لكافة جهود القيادة السياسية، في المساندة التاريخية للقضية الفلسطينية على مستوى المحافل الدولية والدبلوماسية، ‎ورفضنا لكل محاولات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة خارج أراضيهم، وذلك دفاعاً عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين في أراضيهم وإقامة دولة فلسطينية".

وأكدت "عريبي" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على الموقف الحاسم والقاطع للدولة المصرية الذي يعتبر هذا الأمر خط أحمر، وأن هذه المحاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، قائلة: "وتاريخ مصر المشرف على مر العصور كان داعما للقضية الفلسطينية وأننا ضد تصفية القضية الفلسطينية على حساب الامن القومي المصري".

وتابعت: "مصر شعبا وجيشا صفا واحداً وعلى قلب رجل واحد، ‎أخيرا باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أؤكد على الدعم لكل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي".