شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية النواب: نصطف خلف القيادة السياسية ونرفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمقاومة هذا التفكير الضال المتمثل في تهجير الفلسطينين، قائلا: أؤيد كل القرارات التي يتخذها الرئيس في مواجهة أي فكر يهدد الأمن القومي المصري.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد كلمات لدعم موقف مصر في رفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف سليمان، أن الجغرافيا ظل التاريخ على الأرض، مشيرا إلى أنه منذ بداية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ليس صراعا سياسيا وإنما ضد الإنسانية.

وأشار إلى أنه منذ أمس صدرت العديد من البيانات الحزبية في رفض التهجير للشعب الفلسطيني، إلا أن البيان الأقوى هو بيان الشعب المصري الذي يرفض التهجير.

وقال عضو مجلس النواب: على إسرائيل إما أن تكون جارة لدولة فلسطينية مستقلة أو جارة لجماعات جهادية تحاول أن تحرر أرضها.