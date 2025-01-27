شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: سيناء خط أحمر ونرفض تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فكرة تهجير الشعب الفلسطينى، سبق وترددت، وأعلنا جميعا رفضنا لتهجير الشعب الفلسطينى، والآن نكررها مرة أخرى بشكل جماعى، واصفا ذلك الاقتراح بالحل الساذج للقضية الفلسطينية، متابعا:" سيناء خطط أحمر ، فالأرض شرف، لابد أن يعلموا ذلك، فلا يوجد تفاوض ولا مساومة على الأرض".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وتابع عضو مجلس النواب: سياسيا ودوليا، فالعالم كله أقر بضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، مضيفا، كما أن إنسانيا، أسأل: كيف يذهب لأذهان البعض أن مصر يمكن أن تشارك فى جريمة إنسانية اسمها التهجير، فهى جريمة فى القانون الدولى و تخالف اتفاقية جنيف، ولن تقبل مصر المشاركة فى مثل تلك الجريمة، حيث أن إخلاء الأرض والتهجير قسرى يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطينى، وضياع للقضية والهوية الفلسطينية، مشددا لن نتخلى عن موقفنا ولن نقبل ذلك الحل الساذج وسنقف جميعا ضد التهجير .