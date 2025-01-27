شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: مصر شعبا وقيادة وجيش تقف صفا واحد ولن ننكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الشعب المصرى بكل توجهاته يقف صفا واحد ويرفض كل مخططات التهجير القسرى أو النقل المؤقت للفلسطينيين، مضيفا من قلب البرلمان: "نحن جميعا صفا واحد ضد هذه الممارسات ونقول لا للتهجير.. تحيا مصر وتحيا فلسطين".

وقال إن مصر دولة التاريخ والمبادئ الدولة العريقة التى علمت العالم كيف يتم إنشاء الدول وكيف تحافظ على حدودها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وتابع عبد المنعم إمام، قائلا: لا لتصفية القضية الفلسطنية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن محاولة لإعادة صياغة معادلة الصراع فى الشرق الأوسط، حيث يسعى الاحتلال الاسرائيلى إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحررية إلى أزمة إنسانية.

وتابع عبد المنعم إمام: نذكر بعد عدوان 1956، محاولات الضغط على مصر للتخلى عن جزء من أراضيها والقضية الفلسطينية، ووقف الشعب المصرى وقتها صفا واحدا يدافع عن أرضه حتى استطاع تحريرها.

وانتقد ازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع القضية الفلسطينية، مضيفا أن ما يحدث هو إسقاط للقانون الدولى والشرعية الدولية، وتعميق لثقافة القوة والغاب، والتي سيدفع ثمنها الغرب.

وقال إن سيناء ليست مجرد أرض وانما هى شرفنا التى لا يمس والأمانة التى حافظنا عليها بدماء شهدائنا وميراث الأجداد، مضيفا: لو انقلبت الأرض على عقيبها، لن نفرط فى شبر من أرض مصر.

وأكد أن مصر شعبا وقيادة وجيش تقف صفا واحدا، ولن نسمح أن نساوم، ولن ننكسر ولن نسقط ولن تكون الظروف الاقتصادية مفلحة فى شق الصف فأمن مصر جزء لا يتجزا من أمن فلسطين.