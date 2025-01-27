شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب: مصر تقف خلف الرئيس وترفض مخططات التهجير القسري للفلسطنينين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وقوف مصر وشعبها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة داعمين مساندين، ضد مُخططات تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء، مشيراً إلى أن المواقف تثبت إننا أمام رجل وطني رشيد يتعامل بكل حنكة وخبرة، قائلا : " نقول للرئيس السيسي إننا نقف جميعا معك داعمين ومساندين لك والقوات المسلحة ضد أي ما يفكر البعض فيه".

وقال السجيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن البيان الذي أصدره مجلس النواب رفضا لمخططات التهجير القسري للفلسطنين، مؤكدا أن هذا المجلس ليس بعيداً عما استقر في وجدان وقلب الشعب المصري بل إنه يعبر بأمانة واخلاص عما يدور في وجدان نسيج الشعب العظيم.

ولفت أحمد السجيني، إلي الزيارة التي سبق وقام بها وفد برلماني مصري رفيع المستوي في الفصل التشريعي الأول إلي كل من بريطانيا والولايات المتحدة، والتقوا خلالها نواب الكونجرس والعموم البريطاني، مشيراً إلي أن نواب الشعب في تلك الدول لديهم قناعة أن حل الصراع العربي الاسرائيلي لن يكون إلا بحل الدولتين ولن ينعم أي اسرائيلي أو يهودي في إسرائيل او خارجها بأي سلام وتنمية إلا من خلال حل الدولتين.

واختتم رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، كلمته بالتأكيد على الدعم المصري للقضية الفلسطينية.