شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية المصرى الديمقراطي": نرفض أي تلميحات حول تهجير الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: نعلن بكل قوة رفضنا التام لأى تلميحات وليس إجراءات مجرد تلميحات نرفضها حول تهجير الشعب الفلسطينيى الشقيق، ونرسل رسالة حب للشعب الفلسطيني الصامد أمام محتل مختل جبان يقتل الأطفال والشعب الأعزل.

وتابع "منصور"في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: مستعد للذهاب إلى معبر رفح مع الزملاء ومستعد نكرر هذا، لا يوجد اليوم معارضة وأغلبية، نتحدث يد واحدة، ونقول لمن لا يعرف الجغرافيا والتاريخ راجع تاريخ شعب مصر ومواقف جيش مصر ستتعلم منها.

ووجده حديثه للمجتمع الدولي: "هذه التمليحات تقف ضد قرارات الأمم المتحدة التي أقرت حل الدولتين، وقرارات الشرعيىة الدولية، العالم الذي صمت عن جرائم الإبادة الجماعية لا يجب أن يصمت اليوم أمام جرائم التهجير القسري، شعب مصر لا يمكن أن يقف صامتا أمام مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، الشعب المصرى لا يقبل مطلقا تهديدا أو زعزعة استقراره أو العبث بأمن مصر أو يفرض عليه قبول قراراته، نحن 107 ملايين مواطن مصري مستعدين نموت من أجل ذرة من تراب مصر".