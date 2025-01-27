شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة: التهجير القسرى هدم للإنسان وندافع عن أرضنا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن القرآن الكريم جعل التهجير موازيا لهدم وقتل الإنسان الذي حرم الله إلا بالحق، معلنا رفض مصر قيادة وشعبا تهجير الأشقاء الفلسطينيين تحت أى مسمى.

وتابع جمعة خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب،:" التهجير المراد من أولئك الذين عادوا الإنسانية وحاكموا الناس فى تدمير الأمم، نرفضه وندافع عن أمتنا وأرضنا وعرضنا وندافع حتى لو اضطررنا للصدام أو القتال".

واستكمل:" نهانا الله عن قتل النفس الا بالحق والإنسان بنيان الرب فى أرضه، ملعون من هدمه، والتهجير القسري هدم للإنسان التهجير المراد منه تدمير الأمم، وهذا ما نرفضه".

كما رفض النائب منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية، قائلا:" حدود مصر مقدسة وهى تاريخية وسيناء مصر وأرضها ترجع لآلاف السنين وهذه الرمال روت بأرواح الشهداء، وإحنا صعايدة اللى يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه.



