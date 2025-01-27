شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "الوفد" هاني أباظة: نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي ومنع مخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد نرفض أي تصريحات من الرئيس الأمريكي ترامب، هذه السيناريوهات أصبحت عقيدة أمام هؤلاء في تقسيم الشرق الأوسط، وكم من التصريحات والسيناريوهات صدرت في هذا الصدد، وتابع: "نحن مواطنين مصريين ليس فينا معارضة ولا أغلبية نقف خلف القيادة السياسية، ونقول له يا ريس تقدم ونحن جميعا خلفك ونؤيد قرارتك، وليس لدى مانع كرجل عسكرى ألبس أفرولي تاني وأحارب".

وأضاف أباظة في كلمته، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الدولة المصرية لا يمكن أحد أن يهدد أو يفرض عليها الإخضاع، ونرفض المساس بسيادة مصر أو التدخل في أي قرار مصري، الحرب بيننا وبين اليهود دائمة حتى نهاية الطريقة، ولابد أن نكون داعمين ونقوى جيشنا، كلنا جنود، 107 ملايين مصري كلهم جنود تحت أمر القوات المسلحة للدفاع عن القضية الفلسطينية، والقضية ليس قضية فلسطين هى قضية الوطن العربي، مصر هى عمود الخيمة فى أمن وأمان الشرق الأوسط كله".

واختتم كلمته: "كلنا نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري، كلنا جاهزين نلبس أفرول ونقف في صفوف الجيش المصري، وندافع عن مصر ومنع التهجير القسري للفلسطينيين".