شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حزب النور: جميعنا خلف الرئيس والجيش ولن نسمح بمخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هذا السيناريو الذي يتجدد مرة أخرى بعد أكثر من 100 عام، من لا يملك يعطى من لا يستحق، كنا ننتظر من الرئيس الأمريكي ترامب صاحب وعد بلفور الجديد أن يوقف الاعتداء والقنابل على الشعب الفلسطيني، ويوقف التوسع الإسرائيلي والاعتداء على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف "الشريف" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "إلى الشعب المصري أيها الشعب الأبي من خلفكم قيادة سياسية وجيشا قوي، ونواب لا يخشون إلا الله نصدح بالحق فلا تخافوا على بلدكم، فى هذه القاعة نختلف حول التشريعات ولكن لا نختلف أبدا في القضايا وحقوق الشعب، وسندافع عن مصر وسندفن في ترابها".

واستطرد: "إلى الشعب الفلطسيني وأهالي غزة.. الشعب المصري لا يرفض الضيافة أو التواجد أو أن تشرفوا ديارنا.. أنتم فوق رؤوسنا وقلوبنا، لكن والله هذه تكون ضيافة خسة لأن الأمر متعلق بتصفية القضية الفلسطينية، نريد من التاريخ والزمان لا نترك بيوتنا، وأولادنا وأنفسنا فداءا لحقوقكم وفداء لغزة والقدس والأقصى.

وقال: "الذي يمارس حقوق الإنسان وحقوق الحيوان يتغافل عن هذه المعاني لا اتفاقية جنيف ولا اتفاقية الامم المتحدة، أيها الغرب نتمنى أن نرى منكم حماية حقوق الإنسان في فلسطين".

وأشار إلى أن البيانات التي أصدرتها الأحزاب بالأمس "لقد عبرتم بما كتبتم وبما تقولون أن نقول للجيش المصري لست وحدك، إن نحن جميعا فداء لهذا الوطن ولديننا نعيش في وطن خير لنا أن نعيش لاجئين".