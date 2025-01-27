شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُطالب باحترام القانون الدولى والإنسانى والالتزام بحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وقوف مصر شعبا و برلمانا وحكومة خلف القيادة السياسية علي قلب راجل واحد بإيمان راسخ ضد أي مُخططات لتهجير الفلسطينيين إلي أرض سيناء، أو ضم أو استيطان أو أي مزاعم مطروحة، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي والإنساني بتسوية القضية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وقال "رضوان" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، " لقد وقفنا في هذه القاعة منذ أكثر من عام داعمين لقضية وطن ومصير الشعب الفلسطيني، كما وقف البرلمان خلف قيادته وسط إرادة شعبه شاهدناها في ربوع مصر وميادينها رافضين كل مخططات تهجير أشقائنا من أراضيهم، مضيفا: "القضية الفلسطينية كانت ولازالت قضية مصر الأولى بل قضية الوطن العربي".

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وجب علينا اليوم الوقوف كما وقفنا أمام مُخططات دول وصمت أخري في محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.