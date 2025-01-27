شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مصر الحديثة: لا لتهجير الفلسطينيين ولن نقبل بنقل الصراع لسيناء والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إدراك القيادة السياسية بحنكتها في وقت مبكر المؤامرة التي تحاك في محاولة لتسوية القضية الفلسطينية، ليلتف حوله الشعب المصري أجمع، مؤكداً على قلب رجل واحد أننا لن نسمح بتصفية القضية ولن ننقل الصراع لأرضنا في سيناء، ولن نفرط في أولادنا.

وقال "هلال" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، إن مصر قدمت علي مدار التاريخ ملايين الشهداء ضد أطماع الكيان الاسرائيلي، وحفاظا علي القدس الشريف منذ أيام صلاح الدين الأيوبي.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، وقوف البرلمان المصري صفا واحدا خلف القيادة السياسية، حفاظا علي أرض فلسطين، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، ورفض التهجير إلي أرض سيناء.

جدير بالذكر أن مجلس النواب أكد رفضه بشكل قاطع، أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.

وشدد المستشار حنفي جبالى فى كلمة له أمام الجلسة العامة اليوم للمجلس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن في قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى في مسار تحقيق السلام.