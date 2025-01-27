شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: مصر بكل مؤسساتها ترفض تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المنطقة تمر بفترة صعبة عبر التاريخ، والمؤامرات تتجدد، وستبقى مصر على مر التاريخ القلب النابض للأمة العربية، تدعم وتقف وتساند الشعب الفلسطينى، وكل مؤسسات الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى نيل حقوقه المشروعة على حدود 1967.

وتابع عبد العزيز، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى: "مصر قيادة وشعبا بكل ما فيها وكل فرد فى الشعب المصري يرفض كل المشاريع التى تقوم على تهجير الشعب الفلسطينى، ولن نقبل نقلهم لأي مكان آخر سوى البقاء فى وطنهم، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وندرك أنه حينما تم التآمر على المنطقة، وقفت مصر بفضل قوة جيشها، وصمود شعبها وتلاحم مؤسساتها ولن قبل إلا بحق الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة".

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الأشقاء الفلسطينيين لن يقبلوا ترك وطنهم، وستظل مصر دائما وأبدا خير داعم للقضية الفلسطينية.



