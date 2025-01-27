شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد الشرقاوى: الأغلبية والمعارضة تقف خلف القيادة السياسية لحفظ الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إننا نعرف ولا ننزعج، أن هذا هو المخطط القديم الجديد، دائما فى ظل الإدارة الأمريكية التى تعتقد أنها ستنجح فى مشروعها الذى يقضى بالتوسع فى الوطن العربي.

وتابع الشرقاوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،:" نحن جميعنا أقلية أو أغلبية ومعارضة، جميع الشعب المصرى يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لدعم سيادة واستقلال الدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري".

وطالب الشرقاوى، ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد حيال التصريحات التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى وصفها بأنها تصريحات بالعبثية، وأنها غير مدروسة، مؤكدا أن مصر تبحث عن إخوانها العرب، متابعا:" لما لم نقبله وقت الحرب لن نقبله وقت وقف إطلاق النار".