شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان الشيوخ: رفض مصر للتهجير القسرى ضمانة للقضية الفلسطينية وعدم تصفيتها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتور رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ضرورة الدعم الكامل لقرارات القيادة السياسية لحفظ وحماية الأمن القومي المصري، مشددة على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف موقا حاسما ضد أي محاولات تهدف إلى التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، موضحة أن مثل هذه المحاولات تمثل تصفية للقضية الفلسطينية وتنتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت "إسحاق" أن الموقف المصري يظهر التزاما صارما بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي حلول تنتقص من هذه الحقوق، مشيرة إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية تعكس نهجا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها من أولويات الأمن القومي المصري، معربة عن رفضها لدعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن.

وثمنت عضو مجلس الشيوخ، جهود الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية للتصدي لمخططات التهجير، مؤكدا أن مصر ستظل الحصن المنيع للقضايا العربية والقوة الضامنة لاستقرار المنطقة، ولن تقبل بأي محاولات تمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تؤثر على الأمن القومي المصري.

ولفتت إلى أن مصر رفضت بشكل قاطع أي محاولات أو حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم جميع المساعي التي تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، استنادًا إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.