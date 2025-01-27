شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء الدين داود: الجميع يقف خلف القيادة السياسية ضد مخطط تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب ضياء الدين داود، إن الجميع اليوم أغلبية ومعارضة يقفون خلف القيادة السياسية في أي إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف داود في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الأعوام والأيام القادمة حبلى باختبارات كبرى، ولكن الاختبارات الكبرى للشعوب الكبرى، وليس هناك أكبر من شعب مصر، فى هذا اليوم نتكلم بلا أى تصنيفات سياسية، لا موالاة ولا معارضة أمام حماية الأمن القومي المصري".

وقال عضو مجلس النواب: "ظنوا أننا سنسقط فى وهم التنازلات، الكل راهن أننا سنفرط ونقدم تننازلات، بوصلتنا دائما هي بوصلة الشعب المصرى والوطنية الدائمة، ولابد أن نكون أمام حقائق تسجل الموقف المصري على المستوى السياسي والمستوى الشعبي، ليس بالبيانات فقط هى مهمة لاشك، إنما ما يتم تحضيره في ظل ولاية أمريكية جديدة لرجل لا يملك إلا قدرته على الاستثمار العقاري والترنسفير، تخطط للتهجير، هذا ليس صراعا مستحدثا وليس جديدا".

وتابع: "خروج مصر في 79 بمعاهدة سلام، ولكن نحترم إرادة الدولة المصرية، مصر الآن أمام هذا الاختبار الترامبي الجديد يحتاج إعلان موقف مصري من أي قرارات مصيرية وما يخطط له صناع القرار الأمريكي وشرق أوسط جديد تحدثوا عنه في ثمانينات القرن الماضى وهو الآن يتحقق بتقسيم ليبيا وسودان وما يحدث في لبنان وسوريا وغيرها، لكن مصر غير قابلة للسقوط، والموقف السياسى والشعبي والرسمي وعقيدة القوات المسلحة المصرية التي لم تتغير عبر التاريخ، هذا الدعم غير المحدود من الشعب المصرى للقيادة السياسية، الشعب المصرى ونوابه كلنا جنود في هذه المعركة، ليست هتافات ولا شعارات".

واستكمل داود: "نقف موقفا حاسما أمام محاولات تقسيم هذه المنطقة، شوفنا حرب أكتوبر، وشوفنا رسائل التأييد أثناء حرب الاستنزاف وغيرها من المواقف، هذه عقيدة الشعب المصرى، الاختبار صعب والمؤسسة التشريعية وما تمتلكه من قدرات وأدوات دبلوماسية في ظل اختبار صعب ندعم فيه موقف الدولة المصرية، فهي قدرتنا الوطنية أمام تصفية هذه القضية".