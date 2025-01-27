شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع بالنواب: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

وتابع العوضى خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس:" فكرة التهجيرة تلك المؤامرة التي يُروج لها تتعارض مع القوانين الدولية، وستظل مصر داعمة للقضية الفلسطسنينة، ولن نقبل بحل القضية على سيادة دولة اخرى، مؤكدا أن مصر قيادة وشعبا تدعم وتساند الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقه، وأن أى حديث عن مخطط التهجير مرفوض جملة وتفصيلا.

وتابع:" نواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبا المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته حيال ما يجري على الأراضى الفلسطينية، معلنا رفض مصر قيادة وشعبا أية محاولة المساس بسيادة مصر وأمنها القومى، وأن مصر لن تكون طرفا فى أى مخطط يهدف لتصفية القضية، ومصر ترفض رفضا قاطعا أية محاولات لتفريغ القضية من مضمونها، وستظل خير مدافع عن القضية الفلسطينية .