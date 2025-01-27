شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان النواب يطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية بسبب تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية قيادة وشعبا تدعم وتساند الشعب الفلسطينى الشقيق، ولم ولن تقبل أبدا تصفية القضية تحت اى مسمى، وترفض رفضا قاطعا التهجير للأشقاء من وطنهم.

وطالب الفيومى، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، مجلس النواب المصري المطالبة بعقد جلسة طارئة للجامعة العربية، لتضافر الجهود العربية لرفض مسالة التهجير وفى نفس الوقت لوضع كل رئيس وزعيم عربي أمام مسئولياته أمام شعبه".



