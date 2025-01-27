شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم رافضا تصريحات ترامب: حدود مصر خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، رفضه التأم لجميع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حدود مصر خط أحمر ودونها الرقاب.

وقال سويلم، إن تصريحات الرئيس الأمريكي تتنافي تماما مع المواثيق الدولية والأعراف، مطالبا المجتمع الدولي بأن يطلع بدوره ومسؤولياته تجاه القضية والشعب الفلسطيني وأن يؤكد على حقوقهم في البقاء على أراضيهم وألا يسمح بسلبها منهم تحت أي بند أو شكل من أشكال التهجير.

وأضاف النائب هشام سويلم، أن الشعب المصري يقف علي قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثمنا موقف الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية والذي تمثل في الانتصار الإنسانية وتم ترجمته عبر العمل علي وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات للتهجير القسري.

وأكد سويلم، أن الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية يعود إلي مرجعية دولية ويتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتكون عاصمتها القدس الشرقية، وذلك عبر حدود يونيو 1967، مؤكدا أن موقف مصر إزاء القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير.