شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "برلمانية حماة الوطن": نرفض أي تلويح بشأن تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، عن تمسك الحزب ونوابه بالمجلس بالثوابت المصرية ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية فهي القضية المحورية بالشرق الأوسط.

وشدد شلبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي رفضه التام لأي تلويح أو مقترحات بشأن التهجير تحت اي مسمى كان للشعب الفلسطيني من وطنه واراضيه."

وتابع رئيس برلمانية حماه الوطن، أن مخططات البعض في نقل الصراع لاراضي جديدة لم ولن يحدث، وأن تفريغ القضية الفلسطينية هو حلم لم ولن يتحقق، مؤكدا أن التمسك بحل الدولتين وإقامة دوله فلسطنية علي أساس حدود 1967و عاصمتها القدس الشرقية.