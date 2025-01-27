شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب: نعلن رفضنا القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن فلسطين هى قضية العرب، وأن أى ذريعة لمحاولة تهجير الفلسطينيين من خلال مؤامرة قام بها الكيان الصهيوني بالاشتراك مع دول أخرى أمر مرفوض.

وتابع "عابد"، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" لو تم عمل استفتاء للشعب المصري، الجميع مقر ومعترف بأن فلسطين أرض للفلسطينيين".

واستكمل:" نعلم أهمية القدس الشريف وأن القضية الفلسطينية هى قضيتنا جميعا.. وفى جميع المؤتمرات الأخيرة، أشارت مصر خلالها إلى أن المؤامرة لا زالت موجودة.

وتابع: "من تحت قبة البرلمان نعلن رفضنا القاطع تهجير الأشقاء الفلسطينين..ولابد من تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع برلمانات العالم لإعلان موقف رفض تصفية القضية من خلال التهجير القسري.. وأن مصر سبق وحذرت رفض التهجير، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولن نقبل بحل للقضية سوى من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة".