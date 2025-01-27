شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب فى ذكرى الإسراء والمعراج: أنعم الله على مصرنا بالاستقرار فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهانى إلي الشعب المصري بمناسبة ذكري ليلة الإسراء والمعراج، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بالاستقرار والرخاء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وفي كلمة ألقاها المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، قائلا: "تعيش الأمة الإسلامية مناسبة دينية عظيمة.. ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.. إحدى المعجزات التى أكرم الله بها نبيه مـحـمد صلى الله عليه وسلم، حيث أُسرى به ليلًا من المسجد الحرام فى مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، ثم عُرج به إلى السماوات العلا، فى رحلة كانت تأكيدًا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنحة ربانية للتخفيف عنه بعد عام الحزن وما لاقاه من أذى، وهى ليلة فرض الله فيها الصلاة على المسلمين، لتكون صلة بين العبد وربه، وأساسًا لدين الإسلام".

واضاف: "فى هذه الذكرى العطرة، نستحضر معاني الإيمان والتقوى،ونعمل على ترسيخ قيم الطاعة والصلاة فى حياتنا اليومية، ونتأمل فى قدرة الله وعظمته.