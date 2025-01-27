شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مستقبل وطن: سيناء لن تكون وطنا بديلا لتصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد الهادي القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مصر قيادة وشعبا ترفض تصفية القضية الفلسطينية، متابعا: "مصر جميعها قيادة وشعبا لا تساوم أبدا على استقلالها وسيادتها، وأعلنها قوية ليسمعها العالم أن مصر لم ولن تقبل المساومة على حقوق الشعوب".

وتابع القصبى خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة: "مجلس النواب يعلنها قوية أن أرض سيناء، وهى أرض العزة والكرامة التى ارتوت بدماء الشهداء لن تكون هى ولا أى مكان على أرض مصر ساحة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن مجلس النواب المصري يعلن أن مصر التى احتضنت 10 ملايين لاجئ لا تقبل بأى حال من الأحوال أن تكون مخيمات بديلة للدولة الفلسطينية.

واستكمل القصبى:" نعلن مساندتنا الكاملة لشعب فلسطين الذي تحمل الموت والقتل والتعذيب والتخريب للحفاظ على وطنه مطالبين بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".