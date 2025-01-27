شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر دفاع النواب: مصر ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين حتى لا يضيع حقهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الموقف المصري ثابت تجاه القضايا الفلسطينية ورفض من الأساس مبدأ التهجير القسري للفلسطينيين حتي لا يضيع حقهم، مشيرا أن مصر موقفها واضح وثابت ولا تقبل الضغوط، فالضغوط معروفة للجميع وموقفنا واضح من القضية.

وأكد راضي أن تصريحات الرئيس الأمريكي لا تعكس التفاول وهي تصريحات تحمل في باطنها استمرار أمريكا في ملف تهجير الفلسطينيين، ولكن بشكل آخر هو الإعمار لغزه، وتابع قائلا: تصريحاتهم الغرض منها القضاء على القضية الفلسطينية.

وأضاف أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن موقف مصر داعم واضح من خلال مواقفها داعمة للقضية الفلسطينية سواء من خلال المعونات والإمدادات للفلسطينيين، ومن خلال المحافل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتوصل لمبادرة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر لوقف الحرب في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعرب عن رغبته في استقبال مصر والأردن فلسطينيين من قطاع غزة.