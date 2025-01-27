شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يُحيل اتفاقية لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب للجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين التاليتين، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وهما:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.