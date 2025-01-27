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باكستان.. مقتل وإصابة العشرات في انفجار شاحنة وقود

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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  • باكستان.. مقتل وإصابة العشرات في انفجار شاحنة وقود 2/2

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الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع في شاحنة وقود اليوم بالقرب من مدينة "مولتان" بإقليم البنجاب الباكستاني.

حجم الدمار

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق هائل وسقوط حطام الشاحنة على مناطق سكنية، مما تسبب في دمار كبير.
وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى الموقع ونجحت في إخماد الحريق بعد جهود استمرت عدة ساعات، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى الحكومي القريب الذي أعلنت فيه حالة الطوارئ.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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