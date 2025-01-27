شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مقتل وإصابة العشرات في انفجار شاحنة وقود والان نبدء بالتفاصيل

حجم الدمار

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع في شاحنة وقود اليوم بالقرب من مدينة "مولتان" بإقليم البنجاب الباكستاني.وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق هائل وسقوط حطام الشاحنة على مناطق سكنية، مما تسبب في دمار كبير.وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى الموقع ونجحت في إخماد الحريق بعد جهود استمرت عدة ساعات، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى الحكومي القريب الذي أعلنت فيه حالة الطوارئ.