موسم الهجرة إلى "الوطن".. مشهد مهيب وترامب يخسر الرهان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تفاعلت الغارديان البريطانية مع مشهد العودة الفلسطينية إلى شمال قطاع غزة صباح الإثنين، ووصفت المشهد بأنه مهيب، كما تناولت رفض مصر والأردن وجميع حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة تهجير سكان غزة إلى دول الجوار، وتحديداً مصر والأردن، وقالت إن ما كان يخطط له ترامب كان أقرب إلى التطهير العرقي وليس مجرد تهجير قسري.

فقد أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن النازحين الفلسطينيين بدأوا العودة إلى شمال القطاع، حيث أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص يتدفقون على طول الطرق الرملية المتضررة جراء الدمار الذي الذي تسبب فيه أكثر من عام من الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقال مسؤول لوكالة فرانس برس إن "حركة النازحين الفلسطينيين بدأت على طول طريق الرشيد عبر الجزء الغربي من حاجز نتساريم باتجاه مدينة غزة والجزء الشمالي" من قطاع غزة.

جميع الأبواب مغلقة في وجه ترامب

تناولت الغادريان البريطانية رفض الحلفاء اقتراح ترامب بشأن غزة وإدانته باعتباره خطة تطهير عرقي، وقالت إن الرئيس الأميركي يقترح أن يغادر الفلسطينيون غزة إلى الدول المجاورة "لتطهير" القطاع بأكمله

وتابع التقرير :"رفض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة اقتراح دونالد ترامب برحيل أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة "لتنظيف" القطاع بأكمله، كما هاجمه المحامون والناشطون باعتباره اقتراحا خطيرا وغير قانوني وغير قابل للتنفيذ، وقال الرئيس الأميركي إنه يرغب في انتقال مئات الآلاف من الأشخاص إلى الدول المجاورة، إما "بشكل مؤقت أو ربما على المدى الطويل". وأضاف أن الوجهات قد تشمل الأردن، الذي يستضيف بالفعل أكثر من 2.7 مليون لاجئ فلسطيني، ومصر".

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم ربما العيش في سلام للتغيير. أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص على الأرجح، ونحن فقط نقوم بتنظيف هذا الأمر برمته ونقول: "كما تعلمون، لقد انتهى الأمر".

الصفدي: لا حازمة لا تتزعزع

كان عدد سكان غزة قبل الحرب 2.3 مليون نسمة. وقد أوضحت الأردن ومصر أنهما لن تستقبلا لاجئين من غزة. وفي يوم الأحد، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن رفض بلاده لأي تهجير للفلسطينيين "حازم ولا يتزعزع".

في غزة، لا توجد أي مؤشرات على رغبة السكان الذين عانوا أكثر من خمسة عشر شهراً من القتال في الرحيل بشكل دائم بأعداد كبيرة إذا ما استمر وقف إطلاق النار الحالي. وسوف يشكل التهجير القسري للسكان جريمة حرب.

وفي يوم الأحد، تدفق الآلاف إلى نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية، على أمل العودة إلى منازلهم في الشمال بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. ورفضت إسرائيل السماح لهم بالمرور، متهمة حماس بانتهاك شروط الاتفاق.

وقال حسن جبارين، مدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان الفلسطينية، إن "تطهير غزة مباشرة بعد الحرب سيكون في الواقع استمراراً للحرب، من خلال التطهير العرقي للشعب الفلسطيني".

ولن يكون هناك ثقة كبيرة في أي عرض للانتقال المؤقت خارج غزة للسماح بإعادة الإعمار، نظراً لتاريخ النزوح المتكرر الذي بدأ بالنكبة عام 1948، حيث طُرد نحو 700 ألف فلسطيني من وطنهم بعد إنشاء إسرائيل. في ذلك الوقت، اعتقد الكثيرون أنهم يغادرون مؤقتاً فقط، وظلوا لعقود من الزمان متمسكين بمفاتيح منازلهم التي يأملون في استعادتها.

"دعوة للتطهير العرقي"

وقال عمر شاتز، المحاضر في القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية بباريس ومستشار المحكمة الجنائية الدولية، إن تعليقات ترامب كانت "دعوة للتطهير العرقي" والتي تردد صدى دعوات من السياسيين الإسرائيليين المتطرفين والشخصيات العامة التي يعود تاريخها إلى بداية الحرب.

وقال "إننا نشهد استمرارًا خطيرًا للغاية ولكنه طبيعي للدعوات إلى إزالة الإنسانية والإبادة الجماعية التي رأيناها من أكثر الأصوات تطرفًا داخل إسرائيل".

وفي ديسمبر/كانون الأول، قدم شاتز تفاصيل مزاعم التحريض على الإبادة الجماعية من قبل ثمانية مسؤولين وشخصيات عامة إسرائيلية في قضية بارزة رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال: "يتجلى هذا في حقيقة مفادها أن لا أحد يفكر في ما يريده سكان غزة، عندما بدأوا للتو في إزالة الأنقاض، والعثور على رفات أحبائهم المدفونين هناك".

كير: اقتراح ترامب وهمي وخطير

قالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان التابعة لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إن اقتراح ترامب "هراء وهمي وخطير" في بيان وصفه أيضًا بأنه اقتراح للتطهير العرقي. وأضاف البيان: "الشعب الفلسطيني غير مستعد للتخلي عن غزة، والدول المجاورة غير مستعدة لمساعدة إسرائيل في تطهير غزة عرقيًا".

ورحب سياسيون من اليمين المتطرف في إسرائيل بتعليقات ترامب. ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نقل الفلسطينيين بأنه "فكرة عظيمة"، وقال إنه سيعمل مع رئيس الوزراء والحكومة لوضع "خطة تنفيذية" في أقرب وقت ممكن.

العودة إلى الشمال



وعلى الرغم من موقف سموتريتش وحلفائه، فإن اقتراح ترامب تجاوز السياسة الحالية للحكومة الإسرائيلية، حيث يستعد الجيش للسماح لسكان غزة بالعودة إلى منازلهم في الشمال، كما قال البروفيسور باراك ميدينا، رئيس قسم قانون حقوق الإنسان في الجامعة العبرية في القدس. ومن المرجح أيضًا أن ينتهك هذا الاقتراح القانون الدولي.

وقال ميدينا "إذا كانت الخطة تهدف إلى نقل الناس بشكل دائم، وخاصة إذا تم ذلك بالقوة، فهذا أمر غير مقبول. سيكون ذلك غير قانوني بشكل واضح ولكنه غير عملي أيضًا: لن تكون أي من الدول المجاورة على استعداد لقبول أشخاص يتم طردهم من وطنهم. كما يتناقض هذا مع السياسة المعلنة للحكومة الإسرائيلية".

قبل أن يتولى ترامب منصبه، قال مسؤول من فريقه الانتقالي إن الإدارة تناقش نقل مليوني فلسطيني خلال إعادة الإعمار إذا صمد وقف إطلاق النار المؤقت الحالي.

وفي اعتراف ضمني واضح بالمقاومة الإقليمية لاستقبال المزيد من اللاجئين، قال المسؤول إن إحدى الوجهات المحتملة قيد الدراسة هي إندونيسيا. وقالت جاكرتا إنها لا علم لها بأي خطة من هذا القبيل.

القاهرة تقف في وجه التهجير القسري

وقالت الصحيفة البريطانية إن ترامب يطرح احتمالية أن تكون مصر وجهة للفلسطينيين من غزة في مكالمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومع ذلك، منذ بدء الحرب في عام 2023، حذرت القاهرة مرارًا وتكرارًا من التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وعززت حدودها. وقال السيسي إن أي تحرك لدفع الفلسطينيين إلى سيناء من شأنه أن يعرض العلاقات مع إسرائيل للخطر، بما في ذلك معاهدة السلام لعام 1979 بين البلدين.

ورفض مسؤولو حماس اقتراح ترامب، قائلين إن الأشخاص الذين نجوا من الحرب لن يغادروا خلال وقت السلم، كما فعل الفلسطينيون العالقون على الطرق المؤدية إلى شمال غزة. وقال مجدي صيدم: "إذا كان يعتقد أنه سيهجر الشعب الفلسطيني بالقوة [فهذا] مستحيل، مستحيل، مستحيل. يعتقد الشعب الفلسطيني اعتقادا راسخا أن هذه الأرض لهم، وهذه التربة ترابهم".

وقال مصطفى البرغوثي، وهو سياسي فلسطيني كبير، إنه "يرفض تماما" تعليقات ترامب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا". وحذر البرغوثي من محاولات "التطهير العرقي" في غزة، قائلا: "الشعب الفلسطيني ملتزم بالبقاء في وطنه".

ترامب بلا رؤية واقعية لغزة

ولم يطرح ترامب أي رؤية للحكم في غزة بعد الحرب. وأثناء توقيعه على الأوامر التنفيذية بعد تنصيبه، ناقش المنطقة باعتبارها فرصة استثمارية عقارية، وأشاد بموقعها على شاطئ البحر وطقسها. وقال يوم الثلاثاء: "نظرت إلى صورة غزة، إنها مثل موقع هدم هائل"، مضيفًا: "يجب إعادة بنائها بطريقة مختلفة".

ووصف المسؤولون القطريون الذين توسطوا في وقف القتال في غزة "أي خطة تنتهي بإعادة التوطين أو إعادة الاحتلال" بأنها خط أحمر.

وعدت إدارة ترامب الجديدة بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل، واتخذ مؤيدو توسعها المتشددون مواقف رئيسية. وقالت سفيرته لدى الأمم المتحدة في جلسات تأكيد تعيينها إنها تعتبر أن لإسرائيل "حقًا توراتيًا" في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، لكن معظم العالم يعترف بها باعتبارها قلب الدولة الفلسطينية المستقبلية.