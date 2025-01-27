شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر في الأرواح.. زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إيران والان نبدء بالتفاصيل

عمق الزلزال وحجم الخسائر

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه المحاذية للحدود العراقية غرب إيران.وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان، أن الزلزال وقع الساعة الرابعة و32 دقيقة فجرًا (بالتوقيت المحلي)، على عمق 8 كيلومترات.وقال مدير إدارة الأزمات في محافظة كرمانشاه افشين يكانه للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إن الزلزال لم يسفر حتى الآن عن خسائر في الأرواح"، مشيرًا إلى أنه تم إرسال فرق الإغاثة والإنقاذ إلى المنطقة لتقييم الأوضاع.