شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة: القيادة السياسية تحرص على وصول كل سبل الإغاثة لغزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على الدور الهام الذي تقوم به مصر والتحالف الوطني للأحزاب السياسية في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف فؤاد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى سياسة ثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وأنها تتخذ خطوات ملموسة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة من خلال توفير المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة.

وقال المستشار خالد فؤاد: "مصر كانت ولا تزال ركيزة أساسية في دعم حقوق الإنسان في فلسطين، وهي تسعى جاهدة لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لمواطني غزة، سواء عبر معبر رفح أو من خلال الجسر الجوي الذي يربط بين مصر والقطاع."

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً مضاعفة لضمان وصول الإغاثة إلى جميع المتضررين في غزة، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية لمساعدة المصابين.

وأعرب فؤاد عن تضامن الحزب الكامل مع الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أن مصر تعمل بلا كلل ولا ملل من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، داعياً إلى مزيد من الدعم العربي والمجتمعي لمساندة الفلسطينيين في هذه اللحظات العصيبة.

وأكد المستشار خالد فؤاد أن موقف مصر ثابت ومؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشيراً إلى أن التزام مصر والعالم العربي بالقضية الفلسطينية هو التزام مستمر لا يتوقف.