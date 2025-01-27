زيلينسكي: روسيا شنت هجمات على أوكرانيا بـ 1250 قنبلة انزلاقية

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هجمات روسيا على أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 1250 قنبلة انزلاقية.وأشار في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الهجمات تضمنت أكثر من 750 طائرة مسيرة، وأكثر من 20 صاروخًا خلال هذا الأسبوع وحده.وذكر زيلينسكي، أن أوكرانيا تعرضت لمئات الهجمات الروسية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، تعرضت أوكرانيا لمئات الهجمات الروسية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، من بينها نحو 1250 قنبلة انزلاقية، وأكثر من 750 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 20 صاروخًا من طرازات مختلفة".وقال زيلينسكي إنه "لا يمكن وقف مثل هؤلاء الإرهابيين إلا من خلال التصميم".وأكد "زيلينسكي"، أن أوكرانيا تعمل باستمرار مع الشركاء لتعزيز قدراتها الدفاعية، والحد من قدرة روسيا على إرهاب البلاد.