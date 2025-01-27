شكرا لقرائتكم خبر عن حمدين صباحي يدعو الحكومات العربية إلى التمسك بموقفهم الصائب الصارم ضد تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أصدر حمدين صباحي الأمين العام للمؤتمر القومي العربي بيانا على اتصالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بعض المسؤولين العرب من أجل استقبال أهل غزة الراغبين بمغادرة أرضهم، وأكد أنه في الوقت الذي يتمسك فيه أهل غزة بالعودة إلى كل شبر من أرضهم احتلها العدو، وفي يوم يشهد جنوب لبنان مسيرات شعبية ضخمة باتجاه القرى والبلدات التي ما زال العدو الصهيوني يحتلها، يخرج علينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول إطلالاته السياسية تجاه منطقتنا باتصالات مع بعض الملوك والرؤساء العرب لدعوتهم الى تسهيل دخول أهل غزة الراغبين في هجرة القطاع "برغبتهم " إلى بلاد مجاورة ، وهذا يعني تشجيعهم على ترك غزة ، وعلى تنفيذ خطة التهجير التي كانت الهدف الثالث للحرب على غزة بعد الهدفين ، إقصاء حماس و إطلاق الأسرى الإسرائيليين بالقوة.



وقال إن الأمة العربية متمسكة بحق شعبنا الفلسطيني بكل شبر من أرضه ، وبأعتبار حق العودة إلى أرضه حقاً مكرساً بالمواثيق والقرارات الدولية ، وهو حق مقدس بكل المقاييس ، وحق الشعوب بالتمسك بأرضها هو حق يكرسه الميثاق الدولي وحقوق الإنسان.

وأعلن رفضه التام لكل مبادرة أو محاولة أو مشروع يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم ، سواء من غزة أو من الضفة الغربية التي تواجه اليوم حرباً شبيهة بالحرب على غزة من أجل تهجير أهلها إلى الأردن وإلى أقطار عربية أخرى .



كما دعا الحكومات العربية خاصة في مصر والأردن إلى التمسك بموقفهم الصائب الصارم ضد تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتمسك بالمواثيق وبالعهود العربية تجاه شعب فلسطين ، لأن أمته ستبقى إلى جانبه في وجه كل محاولة لتشريده .



كما ندعو في المؤتمر القومي العربي وكل القوى الشعبية العربية والإسلامية والتحررية أيضاً إلى تحركات شعبية في كل مكان ضد هذه المشاريع ، والتي لا ترى في اتصالات الرئيس الاميركي الجديدة إلا محاولة لتجديد آرائه ومبادراته في ولايته الأولى في "صفقة القرن" أو في "ضم القدس والجولان" إلى الكيان الصهيوني ، أو في "إشاعة التطبيع" في المنطقة.



إن أمة تحقق انتصارات على أعدائها ، كما جرى في فلسطين ولبنان ، وبمساندة من أشقاء أعزاء في اليمن والعراق وفي الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الأمة لا يمكن أن ترضخ لهذه المشاريع وستسقطها كما أسقطت مشاريع قديمة جديدة عرفتها منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم .