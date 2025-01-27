شكرا لقرائتكم خبر عن نقابه المهن التعليمية: تصريحات ترامب محاولة فاشلة لتهجير الفلسطينيين قسرا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت نقابة المهن التعليمية أنه قد ساءها ما ساء جموع الشعب المصري ومؤسساته مما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب ملوحا أو قاصدا بشأن التعامل مع الملف الفلسطيني في توجه ممقوت ومرفوض وليس له من سبيل على أرض الواقع ولا مسلك إلى ساحة التحقق وذلك فيما أوصى به الرئيس الأمريكي أو دعا اليه لنقل وتهجير الأشقاء الفلسطينيين الى الدول المجاورة قاصدا بذلك مصر والأردن زاعما نيته إعمار غزة التي صارت خرابا بفعل الاحتلال الاسرائيلي

وأكدت نقابة المعلمين أنها وهي أصل أصيل وركن ركين من النسيج الوطني المصري الخالص لا ترى هذا التصريح الا محاولة فاشلة من الرئاسة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم ولا تعدوا هذه التصريحات سوى مقامرة سياسية مرفوضة يحاول بها الرئيس الامريكي المتاجرة بالفلسطينيين وبقضيتهم والتكفير عن مساهمته في وقف اطلاق النار بقطاع غزة

وأضاف بيان النقابة :"نحن امام هذه المقامرة والمخاطرة نجد انفسنا وعلى الدوام مؤيدين وبقناعة تامة للموقف المصري الثابت الراسخ الرافض لخروج الفلسطينيين من أرضهم طوعا او كرها"

وتابعت :"نؤكد ما أكده دوما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تهجير الفلسطينيين هو تصفية للقضية الفلسطينية وهو ما ترفضه مصر دائما وابدا

وان الشعب الفلسطيني لن يرحل عن ارضه ومقدساته ولن يسمح بتكرار نكبات 1948"

وواصل :"من منبر المعلمين في مصر والوطن العربي ندعم ونؤيد كل الاجراءات التي تتخذها الحكومتين المصرية والاردنية لوأد هذا المخطط وندعو المجتمع الدولي قاطبه ان ينحاز الى الحق والعدل وان يعلن عن رفضه لما طرحه ترامب والذي لن يؤدي إلا الى مزيد من الدم وأن يعلن ان الحل الحقيقي العادل والشامل لن يتحقق الابإقامة الدولة الفلسطينية وعلى الدوام تؤكد نقابة المعلمين ان التراب المصري عزيز كريم مضياف لكنه ليس مرتعا ابدا للتهجير القسري والنزوح القهري وإن أرضنا لن تكن مسرحا أبدا لعمليات تنال من امننا لقومي وسلمنا الداخلي"

واضاف :"ليعلم القاصي والداني أن مصر بقيادتها وموقفها الراسخ من القضية الفلسطينية والاشقاء لن تحيد ابدا عن حمايتها ورعايتها ودعمها للقضية الفلسطينية في اطار الحق والعدل الذي تتجلى فيه حقيقه أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينيه لابد ان يكون داخل الاراضي الفلسطينية وندعو شعبنا المصري العظيم الالتفاف واللحمة حول قيادته وخلف جيشه"