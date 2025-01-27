شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يشيد بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي أكدت عليه وزارة الخارجية المصرية في بيانها الصادر بتاريخ 26 يناير 2025.

وأكد التحالف على أن هذا الموقف يعكس التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على رفض جميع الممارسات التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع، بما في ذلك الاستيطان أو تهجير الفلسطينيين قسرًا.

وأشاد التحالف بالجهود المصرية المبذولة في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على أهمية الدور المصري في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتمكينه من مواجهة التحديات التي تواجهه.

وأعرب التحالف عن ثقته في أن مصر ستواصل جهودها من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.