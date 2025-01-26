المملكة وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التنموي

وتهدف المذكرة إلى إنشاء وتعزيز إطار التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالات الحيوية في البلدان المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، لتمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز نمو القطاعات التنموية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جهود التنمية العالمية، وأفضل الممارسات في التمويل المشترك، وتعظيم الأثر التنموي، لنمو وازدهار الدول النامية حول العالم.
يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ تأسيسه في عام 1974م على تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم، إذ قدّم التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.
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