شكرا لقرائتكم خبر عن مسيّرة أوكرانية تقصف مصفاة للنفط في ريازان جنوب موسكو والان نبدء بالتفاصيل

استهداف مصافي النفط الروسية

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنه قصف بواسطة مسيّرة مصفاة للنفط في منطقة ريازان الروسية جنوب موسكو، في هجوم هو الثاني في أقل من أسبوع.وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان: إن "وحدات من القوات النظامية قصفت مجددًا منشآت شركة ريازان لتكرير النفط والتي تموّن جيش الاحتلال الروسي".ولفتت إلى "وقوع انفجارات واندلاع حريق في المنطقة المستهدفة" ليل السبت-الأحد.وأوضحت كييف أن هذه المصفاة هي واحدة من أكبر أربع مصاف في روسيا الاتحادية، وتنتج خصوصًا وقود الديزل والكيروزين، للجيش الروسي.وسبق أن استهدفت مصفاة ريازان الجمعة بمسيرات أطلقتها كييف التي أكدت يومها أنها "ضربت أهدافا مهمة للمحتلين في منطقتي ريازان وبريانسك الروسيتين".وقال الحاكم الروسي لمنطقة ريازان بافيل مالكوف عبر تلغرام: إن "طائرات من دون طيار دُمرت فوق أراضي منطقة ريازان، من جانب الدفاعات الجوية الروسية، مشيرًا إلى وقوع "أضرار مادية".ورغم شائعات عن مفاوضات سلام محتملة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، ووعده بتحقيق سلام سريع بين موسكو وكييف، يواصل طرفا النزاع تبادل الهجمات الجوية.