شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: تجهيز مؤتمر الأرشيف الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الكاتب أحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لمتابعة ملفات العمل فى الفترة الماضية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإعراب مجددا عن تقديره للدور الكبير الذى يقوم به الإعلام المصرى فى بناء الوعى المجتمعى لدى المواطنين ونقل الحقائق وتوضيحها أمام الرأى العام، وتفنيد الشائعات التى تثار حول بعض القضايا والملفات، بجانب تسليط الضوء على التحديات التى تواجه الدولة فى هذه المرحلة، مشيرا إلى حرصه على متابعة القرارات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للإعلام مؤخرا، فى سبيل السعى لتطوير العمل بالإذاعات والقنوات بماسبيرو.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن عودة ماسبيرو لسابق عهده يعد حلما نأمل جميعاً تحقيقه، مؤكدا دعمه لهذه الجهود بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المطلوبة، لافتاً أيضا إلى أنه ستتم متابعة الملفات المطروحة للتطوير، فى إطار دعم الدولة للإعلام الوطنى.

من جانبه، أشار الكاتب أحمد المسلمانى إلى أن هناك سعيا جادا لتطوير منظومة العمل داخل ماسبيرو تحت عنوان "عودة ماسبيرو" وذلك من أجل تقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة تتناسب وتتواكب مع حجم الجهود والانجازات التى تحققها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وأيضا رسالة تتناسب مع حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، فى هذه المرحلة.

وخلال اللقاء، تناول رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بعض الموضوعات، كما ألقى الضوء على عدد من القرارات التى اتخذها مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة الماضية، ومن بينها إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم اعتبارا من الأول من يناير الجارى، ونقلها إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة، لتستعيد إذاعة القرآن الكريم مكانتها بين القراء وعشاقها منذ عشرات السنين، وهو القرار الذى أشاد به رئيس الوزراء، مؤكدا أنه لاقى ترحيبا من الجميع

وفى هذا الإطار، أوضح الكاتب أحمد المسلمانى أن هناك ردود أفعال إيجابية حيال هذا القرار داخل وخارج مصر، لافتا إلى أنه فى أثناء زيارته لكل من تونس وموريتانيا، لمس تفاعلا إيجابيا مع هذا القرار، مضيفا: أن دولة التلاوة فى مصر لها مكانتها التاريخية والعالمية، ونحن نعتز بثراء المدرسة المصرية وتعدد نجومها، ولذا تم اختيار الأفضل بين الأفاضل، والأكثر حضوراً بين المتميزين، وسيخضع هذا التقدير المبدئى للمراجعة المستمرة؛ حيث تشمل الخريطة فى دورتها الحالية 32 من السادة القراء.

وقال المسلمانى: سنعمل أيضا على تطوير إذاعة صوت العرب للحفاظ على مكانتها التى حظيت بها خلال عقود طويلة، وهناك رؤية لذلك.

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الهيئة إلى أنه فى إطار عملية التحديث الواسعة التى تأتى تحت شعار (عودة ماسبيرو) ستطلق الهيئة الوطنية للإعلام "بودكاست ماسبيرو" رسميا عقب شهر رمضان المعظم؛ وذلك لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامى، حيث سنعمل على إنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية، مضيفا: لدينا فى الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات التى يمتد بعضها إلى زمن تأسيس الإذاعة المصرية، وسنستفيد بها.

كما نوّه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أنه تم تعيين رئيس جديد لقناة "النيل للأخبار" يتمتع بتاريخ مهنى كبير، كما تم فى هذا الصدد بثها على موجات إف إم، مما سيسهم فى إحداث نقلة نوعية للقناة خلال الفترة المقبلة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن يد التطوير ستطال كذلك قنوات النيل الأخرى، حيث تم بشكل مبدئى تحديث قناة (النيل سينما) باسمها الجديد (موليوود سينما)، ودمج قناة النيل كوميدى مع قناة النيل دراما فى قناة واحدة باسم (موليوود دراما)، مع دمج قناة الأسرة والطفل فى قناة النيل لايف، شارحا رؤيته لتطوير المحتوى الإعلامى الذى سيقدم عبر هذه القنوات خلال الفترة المقبلة.

كما نوه إلى أنه يتوافر مسرح للتليفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو يسع 550 فردا، وسيتم الاحتفال بسيدة الغناء العربى أم كلثوم على خشبة هذا المسرح قريبا، حيث يتضمن الحفل تكريماً لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على إنتاجه من قبل التليفزيون المصرى.

وقال المسلماني: لدينا كذلك أرشيف مرئى ومسموع ضخم، وبه تراث عظيم، ونعمل على تجهيز مؤتمر الأرشيف الوطنى، بالتعاون مع عدد من الجهات فى الدولة المصرية التى تمتلك أرشيفاً مميزاً.

وخلال اللقاء أيضا، تم استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية التى يتم العمل عليها حالياً بما يسهم فى توفير عوائد لـ "ماسبيرو" تساعد فى جهود التطوير.