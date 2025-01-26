شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب توافق على اتفاقية التخلى عن الليبور LIBOR كسعر بالسوفر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 06:04 م

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة على الاتفاق الاطارى مع بنك التنمية الافريقي بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر بالسوفر.

ويأتى الاتفاق فى إطار المباحثات الخاصة بتخلى مؤسسات التمويل الدولية عن استخدام الليبور كمعدل مرجعى لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، حيث ورد كتاب بنك التنمية الافريقية يوليو 2023 بشأن تخليه عن استخدام الليبور واستبداله بالسوفر وذلك وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.

يشار إلى أن بنك التنمية الأفريقى بنك إنمائى إقليمى متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الافريقية وذاك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادى الوطنية.

ترجع العلاقات بين مصر والبنك منذ تأسيسه فى عام ١٩٦٤، حيث أصبحت مصر عضوا مؤسساً للبنك بنسبة مساهمة %۱۲٫٥% من رأس ماله، وبدأ البنك عملياته فى مصر منذ عام ١٩٧٤.

ويضم البنك حاليا ۸۱ دولة عضو، ٥٤ دولة أفريقية، و۲۷ دولة غير أفريقية، وتحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث المساهمة فى رأس مال البنك بين الدول الأفريقية، والمرتبة الثالثة بعد نيجيريا والولايات المتحدة على مستوى كافة الدول المساهمة.