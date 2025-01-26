جامعة فطاني التايلندية تكرم وزير الشؤون الإسلامية

في خطوة تعكس تقديراً دولياً للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام ونشر قيم التسامح والاعتدال، كرّمت جامعة “فطاني”، أكبر جامعة إسلامية بجنوب شرق آسيا في تايلاند، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتكريمه بدرع "الشخصية الإسلامية المؤثرة عالمياً".

جاء هذا التكريم خلال مراسم الحفل الختامي لمؤتمر “آسيان الثالث”، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تايلاند، وشهد مشاركة وزراء ومفتين وقيادات دينية بارزة من دول رابطة جنوب شرق آسيا.

وأشادت جامعة فطاني، التي يدرس بها طلاب من أكثر من 50 دولة وتعد منارة علمية إسلامية مرموقة في تايلاند ، بجهود الوزير آل الشيخ الرائدة في نشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ودوره البارز في تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب، والتصدي للتطرف والغلو. كما سلطت الجامعة الضوء على إسهامات معاليه في تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام وتعزيز القيم الإنسانية التي تتوافق مع رسالة الإسلام السمحة.

هذا التكريم يعكس عمق العلاقات الثقافية والدينية بين المملكة ودول جنوب شرق آسيا، ويبرز الدور المحوري الذي تلعبه المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم الجهود الدولية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في خدمة الإسلام والمسلمين، ودوره البارز في تمثيل رسالة المملكة العالمية التي تنسجم مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز القيم الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة.