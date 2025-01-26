العراق والتحالف الدولي ضد داعش يبحثان مكافحة الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني أعرب، خلال استقباله الجنرال كيفن ليهي، قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش المتشدد، عن مضي العراق في القضاء الجماعات الإرهابية.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية العامة في المنطقة، واستمرار التعاون بين القوات الأمنية العراقية ومستشاري التحالف في ملاحقة فلول داعش الإرهابية".

واكد رئيس الوزراء "مضيّ العراق في إنهاء العصابات الإرهابية، التي لم تعد تمتلك موطئ قدم أو تماسًّا مع التجمعات السكّانية"، مشيراً إلى ما تحقق خلال العامين الماضيين من ضبط للحدود العراقية، وتأمينٍ ميداني وتقني للمناطق التي كانت تشكل منفذاً لعبور الجماعات الإرهابية.

وتابع البيان أن "اللقاء، شهد التأكيد على التزامات التحالف الدولي تجاه العراق، والاستمرار في البرامج المشتركة، وعرض مستويات القدرة والسيطرة التي وصلت لها القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها، والقدرات الاستخبارية الاستباقية التي تترافق مع كل عمليات الانتشار الأمني، وتطوّر إمكانيات ملاحقة أيّ نشاط إجرامي أو إرهابي عابر للحدود".