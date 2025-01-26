شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطنى تشارك بـ 25 شاحنة مساعدات لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة مرسال - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - دخول قافلة المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة، وذلك ضمن القافلة التاسعة للمساعدات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في القطاع.

وأوضحت مرسال - في بيان اليوم - أنها تشارك في القافلة التاسعة للتحالف بـ 25 قاطرة بإجمالي حمولة 313 طن، وتشمل 17 قاطرة مواد غذائية و4 شاحنات ملابس وأحذية و3 شاحنات مواد طبية وشاحنة بها خيام مقاومة للمطر، بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 27 مليون و680 ألف جنيه.

وأكدت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مرسال، أنه منذ اللحظة الأولي للإعلان عن وقف إطلاق النار في القطاع، تم تشكيل خلية عمل للبدء في تجهيز المساعدات الإنسانية للأهالي في فلسطين للتخفيف عن المعاناة التي يعيشونها نتيجة الحرب الاسرائيلية على القطاع.

وأوضحت أن هناك أكثر من 10 آلاف من المتطوعين سجلوا في المؤسسة لتجهيز قوافل غزة، موجهة الشكر للشعب المصري الذي يثبت دائما أن القضية الفلسطينية في وجدانه على مر التاريخ.

من جهته، قال محمد عبد الله، رئيس قطاع الحالات والقوافل بالمؤسسة، إنه جار تجهيز مساعدات انسانية أخرى سيتم إرسالها بالتنسيق مع التحالف الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تنسيق دخول المساعدات وتوزيعها يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

القافلة

أمام معبر رفح