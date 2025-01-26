شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يوجه رسالة لجميع اللجان النوعية بالمجلس بشأن التشريعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة إلي جميع اللجان النوعية تحت قبة المجلس، مطالبا إياهم بإنهاء جميع المسائل الفنية الدقيقة الخاصة بالتشريعات أثناء مناقشة القوانين والتشريعات داخل اللجان بدلا من إثارتها أثناء المناقشة في الجلسة العامة للمجلس.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، "ياريت تصفوا المسائل الفنية الدقيقة داخل اللجنة".

ومازح جبالي، النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا:" سيادة رئيس اللجنة ياخذ إجراء بشأن المسائل الفنية أثناء مناقشة القانون داخل اللجنة".

وعقب النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا: "نشكر وزير المالية على سعة الصدر".

فيما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.