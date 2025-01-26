شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنايات" تضع ضوابط الاتهام بجريمة تشكيل عصابى للإتجار فى المخدرات..برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الجنايات تضع ضوابط الإتهام بجريمة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات وتتصدى لأحكام البراءة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الجنايات يضع ضوابط الإتهام بجريمة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات وتتصدى لأحكام البراءة، مستندا على مبدأ قضائيا في غاية الأهمية يضع ضوابط الإتهام بجريمة تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وتوزيع الأدوار، وذلك في القضيتين المقيدتين برقمى 2822 لسنة 2024 كلى غرب طنطا، و2893 لسنة 2024 كلى غرب طنطا، قالت فيه:

"أن مناط المسئولية في جريمة تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو ثبوت مساهمة الجاني في تأليف المنظمة الإجرامية بما يقتضيه من إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها، كما أن الركن المعنوي فيها يستلزم فضلًا عن توافر القصد بما يقتضيه من توافر عنصري العلم والإرادة انصراف إرادة الجاني صوب مقارفة النشاط الإجرامي مع العلم بعناصر الجريمة - توفر القصد الخاص بأن يكون الغرض من التشكيل الاتجار في المواد المخدرة".

وإليكم التفاصيل كاملة:

"الجنايات" تضع ضوابط الإتهام بجريمة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات: مناط المسئولية فى الجريمة هو ثبوت مساهمة الجاني في تأليف المنظمة الإجرامية.. وتتضمن إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال

برلمانى