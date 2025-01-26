ولي العهد⁩ يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في العلا

واستعرض ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا خلال اللقاء أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.
وتعد الزيارة الأولى لميلوني برفقة وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية إلى السعودية، حيث يبحث الجانبان توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية وفتحت حينئذ قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933، جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.
وتواصلت منذ تلك الفترة مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين لتعزيز مستوى العلاقات بينهما في المجالات كافة، في حين وصل حجم التبادل التجاري البيني في العام 2023 نحو 10.796 مليارات دولار.
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