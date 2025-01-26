رئيسة الوزراء الإيطالية تصل إلى العلا

وصلت إلى مدينة العلا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وكان في استقبالها في مطار العلا أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.



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