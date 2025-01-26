ترامب يحتفل بلاس فيغاس بأسبوعه الأول في البيت الأبيض

ابوظبي - سيف اليزيد - احتفل دونالد ترامب في لاس فيغاس السبت بأول النجاحات التي حققها في أسبوع حافل بدأ خلاله في وضع بصمته على السياسة والمجتمع الأميركي.

فقد حقق الرئيس الجديد انتصاراً حاسماً بفارق ضئيل عبر تثبيت مجلس الشيوخ لوزير دفاعه بيت هيغسيث مساء الجمعة.

وهو اختيار كان محل خلاف حتى داخل معسكر ترامب، بحيث صوّت ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ ضد هيغسيث، ما اضطر نائب الرئيس جاي دي فانس إلى التدخل شخصياً للإدلاء بصوته الحاسم لمصلحة هيغسيث.

وزار ترامب ولايتي كارولاينا الشمالية المنكوبة التي ضربها إعصار شديد في نهاية سبتمبر وكاليفورنيا التي تشهد أيضاً حرائق مستمرة ومدمرة.

أما محطة ترامب في لاس فيغاس في ولاية نيفادا (غرب) فقد شكلت احتفالا في حد ذاتها. فقد أعرب عن ارتياحه لعودته إلى هذه المدينة الجميلة للاحتفال بأسبوعه الأول التاريخي في البيت الأبيض.