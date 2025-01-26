شكرا لقرائتكم خبر عن 31 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام "شكاوى النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 11:00 ص

تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، 31 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن قضايا وخدمات واحتياجات للمواطنين في الوحدات المحلية.

1. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف ناصر، بشأن سرعة تبطين ترعة أبو المنجا النحاس بزمام رى قليوب المار من كوبرى النحاس بداية من ك 9 : ك 10.400- محافظة القليوبية.

2. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إعادة تأهيل وإصلاح فواصل الكوبرى الخاص بالسيارات أعلى قناطر أسيوط الجديدة لربط مدينة أسيوط بكامل القرى والمراكز شرق نهر النيل- محافظة أسيوط.

3. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عمل مداخل ومخارج تربط الطريق الدولى بطريق أم زغيو بشارع الإسكندرية مطروح لحل مشكلة التكدس المرورى بالعجمى- محافظة الإسكندرية.

4. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن فتح مزلقان أبو حمص حتى يتم إنشاء كوبرى مشاة أو نفق- محافظة البحيرة.

5. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجلاء باخوم رياض، بشأن زيادة عدد عربات قطار رقم 746 الركاب المقرر قيامه من محطة مركز قوص- محافظة قنا.

6. الاقتراح برغبة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن إنشاء كوبرى مشاة علوى أعلى السكة الحديد بمحطة السيل- محافظة أسوان.

7. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رحاب موسى، بشأن تفعيل وتشغيل قطار روسى درجة ثالثة مكيفة وقطار أسبانى مطور أو تشغيل قطار vip على خط المنصورةالقاهرة أسوان.

8. الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد طلبة:

-الأول: بشأن إنشاء كوبرى مشاة نمرة 3 بقرية الروضة بمركز القنطرة غرب لعبور ترعة بورسعيد- محافظة الإسماعيلية.

-الثانى: بشأن إنشاء كوبرى مشاة بقرية الرياح أمام مكتب بريد الرياح لعبور ترعة بورسعيد- محافظة الإسماعيلية.

9. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى المقام أمام قرية القوصة على ترعة الطارف بمركز دار السلام- محافظة سوهاج.

10. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة حل مشكلة مياه الشرب ومحطة معالجة كلا من الحديد والمنجنيز بقرية علوان- مركز اسيوط- محافظة أسيوط.

11. الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد فودة، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى بعض شوارع مدينة المنصورة- محافظة الدقهلية.

12. الاقتراح برغبة المقدم من النائب الخضر جوهر، بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى بعض القرى بمركزى نبروه وطلخا- محافظة الدقهلية.

13. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الناصر عطية، بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى مدينة القصير- محافظة البحر الأحمر.

14. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حجازى، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لبعض قرى مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

15. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة فوزى أبو السعد، بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق الرئيسية بمدينة فوه- محافظة كفر الشيخ.

16. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الراحمن راضى، بشأن إنشاء مبنى لمديرية التضامن الاجتماعى على قطعة أرض مساحتها (2453) م والمخصصة لمحافظة القاهرة (خدمات اجتماعية)- محافظة القاهرة.

17. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن توفير ماكينات صرف آلى بجميع قرى مركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة.

18. الاقتراح برغبة المقدم من ة النائبة سكينة سلامة، بشأن تحويل أعمدة الجهد المتوسط لكابلات أرضية لإخلاء الأرض وتخصيصها لإنشاء مدرسة صناعية بحانوت مركز كفر صقر- محافظة الشرقية.

19. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن استبدال الكابل الهوائى الضغط الكهربائى المتوسط إلى كابل أرضى بقرية نجوع مازن شرق دار السلام- محافظة سوهاج.

20. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تنفيذ الأحكام الحاصلين عليها أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم جامعة أسيوط بخصوص صرف مستحقاتهم من حافز الجودة.

21. الاقتراح برغبة المقدم من ة النائبة منى عمر، بشأن تشجيع وزارتى الصناعة والاستثمار لمشروعات ومصانع تدوير المخلفات.

22. الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الاستغلال الأمثل لأراضى وأصول الشركات والمصانع المتعثرة والمغلقة ومن ضمنها شركة الدلتا للصلب بمسطرد- محافظة القليوبية.

23. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن فتح المساجد الموجودة على الطرق السريعة في غير أوقات الصلوات طوال اليوم.

24. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دعاء عريبى، بشأن إنشاء دار مناسبات جديدة بمدينة طنطا- محافظة الغربية.

25. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عايدة السواركة، بشأن إنشاء دار مناسبات بقرية الشلاق- محافظة شمال سيناء.

26. الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن إزالة وبناء مسجد بن تميم بالمنزلة- محافظة الدقهلية.

27. الاقتراح برغبة المقدم من النائب الخضر جوهر، بشأن إعادة ترميم معهد بساط الابتدائى والإعدادى والثانوى الأزهرى ببساط- مركز طلخا- محافظة الدقهلية.

28. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ريهام عبد النبى، بشأن توفير قطعة أرض بديلة بمنطقة مجمع المدارس بمدينة أسوان لإنشاء معهد أزهرى بحى الرضوان بطريق السادات- محافظة أسوان.

29. الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء معهد دينى ابتدائى وإعدادى وثانوى على قطعة أرض مساحتها 14 قيراط، 12 سهم أملاك دولة بقرية بهادة- مجلس مدينة القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

30. الاقتراح برغبة المقدم من النائب على البدرى الملاوى، بشأن عمل تكاسى بمنطقة المقرون التابعة لقرية القنان- مركز ادفو- محافظة أسوان.