شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب فى ذكرى عيد الشرطة: نحمد الله على نعمة الأمن والأمان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ورجال الداخلية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعون لعيد الشرطة المصرية، لافتاً إلي أن التضحيات التي بذلها رجال الشرطة حفاظاً على الأمن والأمان داخل الوطن، فضلا عن الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.

وقال "العوضي": " نحمد الله على نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها مصر بتضحيات رجالها، وتحية لشهداء مصر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

وقال أحمد العوضي، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف الدولة التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه ، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

وأضاف العوضي، أن مشروع القانون يأتي ليحقق نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیاری دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.