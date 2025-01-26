شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء لجان النواب عن قانون تيسيرات المشروعات الصغيرة: فكر ونهج جديد للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشادة نيابية بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

ووجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي النهج الجديد الذي تتبعه نحو تحقيق الإصلاحات الهيكلية في الملف الأقتصادي.

وأكد أحمد السجيني، أهمية مشروع القانون والذي جاء لينفذ أخيرا ما تحدث عنه وزير مالية مصر منذ 9 سنوات سابقة، قائلا: "اليوم نولد الأدوات المرنة لتحسين المنظومة الضريبية والإقرارات الضريبية".

ووجه السجيني، الشكر لوزير المالية في المقاربات التي يقوم بها مع رجال الأعمال والاقتصاد في مصر، مشددا على أهمية أن تطول هيكلة المنظومة الضريبية مستوي التطبيق أيضا.

وأختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حديثه بقوله : "خاطب رئيس أمريكا العالم والمستثمرين منذ أيام، المستثمرين بقوله تعالوا إلينا فنحن أكبر دولة تقدم تسهيلات ضريبية في العالم .. هكذا يتحدث العالم وإحنا كمان لازم نتكلم كدة"

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وقال "سليمان" إنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المحلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات، لافتاً إلي أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني.

وأضاف "سليمان" أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات، مشيراً إلي أن المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع. ولفت محمد سليمان، إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع ودمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به. وأوضح النائب، أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.

أيضا أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الذي من شأنه توفير فرص عمل حقيقة، ودعم الاقتصاد الوطني. والتنمية الاقتصادية.