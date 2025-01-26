شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مصر تخوض ملحمة إنسانية لدعم ومساندة أهالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن مصر على مدار تاريخها لعبت دوراً محورياً في دعم القضية الفلسطينية، متحملة مسؤوليتها التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر اليوم تُجسد أسمى معاني الإنسانية من خلال جهودها المتواصلة لتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشونها، نتيجة الحرب والحصار المفروض عليهم منذ ١٥ شهرا.

وأضاف "الجندي"، أنه رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها مصر إلا أنها قدمت نموذجاً ملحمياً في التضامن الإنساني، من خلال فتح معبر رفح الحدودي، ليصبح شريان الحياة الوحيد الذي يربط سكان غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة إلى تدفق قوافل المساعدات الإنسانية التي أرسلتها مصر وشعبها بما يعكس التزاماً حقيقياً بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، إذ تضمنت مساعدات طبية، غذائية، ومعدات إغاثة، لمساعدة القطاع في التغلب على أزماته المتفاقمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما تقوم به مصر لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات المادية فحسب، بل يمتد ليشمل دورا سياسيا ودبلوماسيا نشطا، حيث تعمل مصر بشكل مستمر على الوساطة بين الأطراف المختلفة، بهدف تحقيق تهدئة وحماية المدنيين، فضلاً عن استضافتها الاجتماعات الدولية والإقليمية لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في غزة، مؤكدا على أنه رغم الجهود الجبارة التي تبذلها مصر، فإن حجم المأساة في غزة يتطلب دعماً دولياً عاجلاً، في ظل النقص الحاد في الموارد الأساسية كالمياه والكهرباء والرعاية الصحية، مما يجعل من الصعب على مصر وحدها تحمل العبء الكامل لهذه الكارثة الإنسانية.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر تقود ملحمة إنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يعكس قيمها الراسخة والتزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية ، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه شعب يعيش على هامش الحياة، محروماً من أبسط حقوقه.